Opération Coup de théâtre : découvrez les spectacles près de chez vous en province de Namur

Dans la continuité du plan de soutien #Restart, la RTBF maintient le lien et apporte son soutien au secteur du spectacle vivant avec la volonté de ramener le public qui a un peu perdu le chemin des théâtres et en conquérir de nouveaux. A cette occasion, l'opération "Coup de théâtre" vous propose de découvrir l'étendue du talent et les talents de Wallonie et Bruxelles en poussant la porte des différents lieux culturels. Des promotions, des cadeaux et des exclusivités sont ainsi proposées au public tout au long de l'opération.

