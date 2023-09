LE 08.10.23

Marlène et Gladys émergent de plusieurs mois à pouponner. Bébés parés et landaus pimpés elles ont rendez vous avec un spectacle paillettes et années 80. Les voila prêtes pour un sacré mômans.

Avec humour et démesure, ces deux clowns lèvent le voile sur l’aspect édulcoré de la maternité et la pression de la " super maman ". Elles jonglent avec leurs émotions et entraînent le public dans une tornade tragi-comique qui résonne en chacun.e

Votre avantage: un badge du festival

Domaine d'Yggdrasil, Place de Velaines, 6 - 7760 Velaines

http://www.rotuleseffrenees.com/index.php/sacre-momans/