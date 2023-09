DU 04.10 AU 20.10.23

Cette Histoire c’est la nôtre, la tienne , la mienne et celle de tout le monde quand on ne fait pas attention. Quand on ne dit pas bonjour à quelqu’un qui nous le souhaite, quand on baisse la tête face à une crise de rage, quand on fait mine de ne pas avoir entendu,…

Il s’agit ici d’un regard sur ce qui nous bloque de plus en plus, de jours en jours. Ce qu’on fait et surtout ce qu’on ne fait plus. Dans un lieu de passage, 5 personnes qui ne se connaissent pas, qui ne veulent pas nécessairement se rencontrer, vont être amenées à partager un peu de leur vie ensemble.

BVD MAURICE LEMONNIER, 10 - 1000 Bruxelles

