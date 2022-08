Opération Coffee With a Cop, des policiers rencontrent des habitants autour d’une tasse de café

Prendre un café avec votre inspecteur de quartier, c’est le principe de l’opération "Coffee With a Cop, Un café avec un flic !" organisée par la zone de police Bruxelles Ixelles samedi dernier à Neder Over Hembeek. Le but de l’opération est de permettre une rencontre entre policiers et citoyens, afin de leur faire part des problèmes rencontrés.

L’opération "a coffee with a cop" se déroulera encore le jeudi 25 août 2022, de 14 heures à 17 heures, au Café aux Flammes, rue du Frontispice, 37 à 1000 Bruxelles.