Opération chirurgicale : combien ça coûte ?

C’est clair, : les calculs d’estimation des hôpitaux ne sont pas standardisés. Difficile dès lors d’en tirer des comparaisons pertinentes.

Voilà certainement pourquoi, chez Solidaris, la mutualité socialiste, même si on considère ces outils utiles, on estime que la comparaison est très difficile. En fait, il y a d’autres critères à considérer, comme le fait remarquer Judith Henderick, experte budget et hôpitaux chez Solidaris : "Il ne faut pas oublier que ça ne va pas nécessairement mener le patient à choisir l’hôpital qui va lui apporter le plus de satisfaction et de confort. Pourquoi ? Parce qu’il y a des tas d’autres critères qui doivent être pris en compte : la relation du patient avec son médecin, par exemple, ou la situation géographique de l’hôpital. Ce sont des critères qui doivent également entrer en ligne de compte lorsqu’on choisit le lieu de son intervention".

Ces nouveaux outils d’estimation des coûts des opérations à l’hôpital sont certainement utiles. Il vous donne une idée du prix mais les comparaisons, on l’a compris, sont plus que hasardeuses.