Opération Chaussettes : pour donner chaud à ceux qui ont froid

Cette année encore, et plus que jamais, l’association " Solidarité Grands Froids " leur apporte son soutien, pour trier les dons et les (re)distribuer à d’autres associations. Comme chaque année, l’Opération Chaussettes bénéficiera de l’aide de la ville de Bruxelles et de la Police Fédérale, qui mettra des camions et leurs conducteurs dévoués à disposition de cette initiative.

Rendez-vous le 20 novembre sur la Place Poelaert de 11h à 15h30.