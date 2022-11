Avec son opération caddie, le Resto du Cœur de Namur espère cette année récolter jusqu’à 4 tonnes de vivres. Et ça démarre plutôt bien chez Christian, ancien bénéficiaire devenu bénévole. "À une époque, les colis alimentaires m’ont vraiment sauvé", témoigne-t-il, tandis qu’une cliente dépose des paquets de pâtes dans le caddie.

"Moi, j’ai longtemps été assistante sociale, alors j’ai toujours eu le souci des autres", explique-t-elle. On notera que l’opération cible surtout des magasins de type "hard-discount", qui proposent des petits prix. "Je crois que les gens donnent plus facilement dans ce type d’enseigne", avance Christian. "Certains ont plus de difficultés, d’autres sont passés par des aides alimentaires, alors ils comprennent notre message et le besoin de solidarité."