Opération Blackstone : "Un succès pour la diplomatie belge" se réjouit Alexander de Croo

Une réforme fiscale est prévue donc, mais aussi une réforme du travail. Le premier mai, Alexander De Croo a affiché une volonté de limiter les allocations de chômage en Belgique. "J’ai une volonté que le plus de gens possible puissent contribuer et vous savez, notre système social est très bon, c’est un système social qu’on utilise dans des cas de crises comme les années précédentes, mais la solidarité c’est quelque chose qui se porte par le plus d’épaules possible."

Pour De Croo donc, si l’on veut être un pays solidaire, on doit mettre au travail le plus de gens possible. "J’ai vu que certains partis ont changé de position par rapport à ça, c’est une bonne chose. Le travail n’est pas quelque chose de nocif, le travail est quelque chose de social, c’est la manière dont on fait fonctionner la solidarité dans notre pays." Quelles règles utilise-t-on pour cela ? Tel sera tout l’enjeu du débat entre les différents partis. "Mais si on prend des mesures qui rendent le travail plus attractif d’un point de vue financier, il y a une certaine logique de donner plus d’argent aux gens qui travaillent." À l’inverse, des contraintes se mettront également en place.