Opération Blackstone : un succès de la diplomatie belge

Une réunion importante se profile pour l’Iran. La semaine prochaine, l’Agence Internationale de l’énergie atomique va réexaminer des activités nucléaires. Des nouvelles sanctions pourraient tomber. Les stocks d’uranium dépassent 23 fois la limite autorisée. L’Iran cherche-t-il à temporiser ?

En 2015, l’accord sur le nucléaire iranien a été signé entre l’Iran, le conseil de sécurité des Nations Unies et l’Union européenne. Le but était de contrôler la production nucléaire de l’Iran pour limiter son utilisation et son accès à l’arme atomique. En 2018, l’administration Trump décide de quitter l’accord sur le nucléaire. De lourdes sanctions internationales sont en place contre l’Iran. Selon Jonathan Piron, "C’est la stratégie de la pression maximum. Le but est de faire tomber l’économie pour faire tomber le régime".