Opération Blackstone :"C’était important pour nous de nous inscrire dans une démarche européenne"

C’est le soulagement cette nuit ?

"Nous sommes soulagés. La Belgique a été capable de ramener trois ressortissants européens qui étaient détenus en Iran. Je pense que c’est la première fois dans l’histoire qu’un pays parvient à libérer des citoyens qui ne sont pas ses ressortissants.

Il y a deux Autrichiens, l’un détenu depuis 2016, l’autre depuis 2019, et un Danois détenu depuis novembre 2022 et arrêté en marge des manifestations à Téhéran. Ils sont heureux aujourd’hui d’avoir pu fouler le sol européen et vont être pris en charge maintenant par leur ambassade respective et ramenés dans leur pays.

Voilà. Je pense qu’on peut se féliciter de cette issue. Je remercie aussi tous ceux qui ont contribué… tous les différents départements de gouvernement Oman qui a continué à jouer les facilitateurs et où je me rendrai d’ailleurs dès la semaine prochaine.

Je pense que tout ça est le résultat d’une collaboration, d’une coopération qui a porté ses fruits. J’espère aussi que ça ouvrira une nouvelle page dans l’histoire et nous verrons si d’autres libérations dans les semaines qui viennent… mais je tiens à préciser que s’arrête ici l’opération Blackstone.

Nous restons mobilisés pour les autres ressortissants européens qui sont injustement détenus à l’étranger. Il faut dire que les droits humains, la liberté d’expression restent des valeurs que nous portons haut dans l’agenda de la politique étrangère de la Belgique et nous allons continuer à le faire."

On pense notamment au professeur Jalali…

"Nous nous sommes inquiétés à plusieurs reprises du sort du docteur Jalali. Nous avons porté son cas au plus haut niveau au niveau européen et nous continuerons à le faire."

Dans Blackstone, l’opération pour libérer Olivier Vandecasteele, l’objectif de libérer d’autres prisonniers était un parti pris depuis le début ?

"C’était en tout cas important pour nous de nous inscrire dans une démarche européenne, de faire comprendre aussi à nos partenaires que nous ne voulions pas nous inscrire dans une démarche d’échange, mais dans un accord plus large et dans une démarche qui met en valeur notre solidarité européenne."