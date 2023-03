Arc-en-Ciel, c’est plus de 10 000 volontaires, des dizaines de coordinateurs et des responsables de dépôts qui consacreront leur temps et leur énergie pendant et après ce grand week-end de récolte. Et près de 70 ans après son lancement cette opération en faveur des enfants défavorisés reste aujourd’hui encore d’actualité.

Sophie Vanderheyden est chargée de communication et responsable de l’opération.

"C’est principalement des mouvements de jeunesse, des scouts, des guides, des patros qui vont se mettre en mouvement. Ils vont soit venir sonner chez vous de porte à porte "