Opération antidrogue : 23 suspects arrêtés en Serbie, en Belgique et aux Pays-Bas

Des enquêteurs de plusieurs pays ont appréhendé, lors de perquisitions menées jeudi en Serbie, en Belgique et aux Pays-Bas, 23 personnes soupçonnées d'appartenir à un cartel actif dans le trafic de cocaïne, a annoncé vendredi l'agence européenne de coopération policière, Europol, dans un communiqué de presse.

Jeudi, le ministère serbe de l'Intérieur avait indiqué, selon la chaîne publique RTS, que 13 suspects avaient été arrêtés en Serbie. Trois chefs présumés du cartel figurent parmi eux. Lors de l'opération menée après plusieurs mois d'enquête, les forces de l'ordre ont perquisitionné 35 bâtiments et saisi 15 voitures de luxe, des bijoux et des montres d'une valeur de plus de deux millions d'euros, trois millions d'euros en espèces, ainsi que des armes, des explosifs et des munitions. Le cartel, décrit par le ministère de l'Intérieur serbe comme "la principale organisation criminelle de trafic de drogues dans les Balkans", serait responsable de l'acheminement de plus de sept tonnes de cocaïne depuis l'Amérique du Sud et, dans une moindre mesure, depuis l'Afrique de l'Ouest en 2020.