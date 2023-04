"Opération anti-terroriste" en Turquie : une centaine de personnes pro-kurdes arrêtées à l'approche des élections

Du côté de l'opposition, on dépeint un tout autre profil des personnes arrêtées.

Dans un communiqué publié ce 25 avril, la co-porte-parole du HDP, Feleknas Uca, indique qu'outre le HDP et des organisations pro-kurdes, ces opérations ont également visé "des journalistes, des politiciens, des avocats, des artistes et des militants."

Selon l'agence de presse kurde Mezopotamya Agency, la dizaine de journalistes arrêtée ce mardi se serait vue confisquer par la police ses ordinateurs, livres et autres documents lors de des perquisitions.

L'ONG Human Rights Watch ainsi 17 groupes de défense de la liberté des médias et de la liberté d'expression ont publié une tribune ce mardi pour "demander aux autorités de donner immédiatement aux journalistes, avocats et militants politiques détenus l'accès à un conseil juridique et de divulguer tous les détails des charges retenues. En l'absence de preuves crédibles d'actes répréhensibles, ils devraient être libérés immédiatement".

Feleknas Uca ajoute dans le communiqué du HDP que "ce n'est pas un hasard si les avocats qui protègent les urnes et luttent contre l'illégalité, les journaliste qui informent le public et les politiciens qui combattent l'AKP sur le terrain sont simultanément visés".