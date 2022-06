Operalia : la soprano belge Louise Foor parmi les candidats sélectionnés pour l’édition 2022 du concours de chant

Le Concours annuel de chant, fondé, organisé et supervisé par Placido Domingo se tiendra en octobre prochain à l’Opéra national de Lettonie, à Riga. L’organisation vient d’annoncer le nom des 35 candidats qui seront en lice. Et parmi eux, une Belge, la soprano montoise Louise Foor.

Fondé en 1993 par Placido Domingo, le Concours de chant Operalia a pour vocation de révéler les jeunes chanteurs d’opéra et les aider à lancer leur carrière. Le Concours s’adresse aux chanteuses et chanteurs âgés de 18 à 32 ans, et les candidats viennent des quatre coins du monde. Cette année encore, des centaines d’artistes ont envoyé leur candidature. 35 chanteuses et chanteurs ont été sélectionnés pour cette nouvelle édition qui se déroulera du lundi 24 octobre au dimanche 30 octobre 2022 à l’Opéra national de Lettonie.

Parmi ces 35 candidats, on retrouve 16 femmes et 19 hommes, avec une forte représentation des États-Unis, avec 9 candidats, et de la Corée du Sud, avec 7 candidats. Et cocorico, une chanteuse belge fait partie de la sélection 2022. Elle s’appelle Louise Foor et est originaire de Mons.

Louise Foor a étudié le chant à l’IMEP de Namur où elle s’est formée notamment auprès d’Ana Camelia Stefanescu et Elise Gäbele. En 2017, elle remporte le prix du "meilleur jeune interprète" au Concours International Haricléa Darclée, en Roumanie. En 2018, elle participe à plusieurs concours en Allemagne (Immling), en Autriche (Graz) et en Italie (Portofino) où elle remporte respectivement le prix du "nouvel espoir féminin", le deuxième prix ainsi que le "prix de soprano" et enfin le prix du "meilleur chanteur de moins de 25 ans". En 2019, elle reçoit le deuxième prix au Concours International d’Art lyrique de Namur et, en septembre 2020, le premier prix du Concours international Virgilijus Noreika à Vilnius. Elle a récemment intégré la MM Soloist de La Monnaie et la Hochschule Hanns Eisler de Berlin où elle étudie avec Anna Samuil.

Louise Foor a également intégré la Chapelle Musicale Reine Elisabeth où elle se perfectionne auprès de Sophie Koch et José Van Dam.