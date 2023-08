Opéra Royal de Wallonie-Liège : une master class exceptionnelle à destination des jeunes chefs d'orchestre

"La Traviata" et "Rigoletto" de Verdi, "Lucia di Lammermoor" de Donizetti mais aussi "Il Barbiere di Siviglia" de Rossini et "I Capuleti e i Montecchi" de Bellini. De grandes œuvres d’opéra qu’ont dirigées pour la premières fois de jeunes chefs d’orchestre à l’occasion d’une master class dédiée à la direction d’orchestre, initiée par l’Opéra Royal de Wallonie et son Directeur musical, Giampaolo Bisanti.

Originaires d’Italie, de Colombie et du Pérou, cinq jeunes chefs d’orchestre se sont confrontés, huit heures par jour, à la direction de l’Orchestre et du Choeur de l’Opéra Royal de Wallonie. Ils ont également pu travailler avec des solistes issus, notamment, de la Chapelle Musicale Reine Elisatbeth et de l’International Opera Academy de Gand. Ces cinq jeunes maestros ont été sélectionnés parmi une centaine de candidats par le Directeur musical de l’ORW, Giampaolo Bisanti. " Je les ai sélectionnés après avoir visionné cent quatre vidéos. Ma mission est de leur donner la possibilité de se familiariser avec différents styles de l’opéra italien".