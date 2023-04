"Opera for Dummies" : quand un musicien se moque gentiment des histoires d’opéras

Brandon Lambert n’est pas un chanteur lyrique professionnel. Artiste américain né dans l’Ohio, il fait ses études en Pennsylvanie puis à New York où il vit aujourd’hui. Son domaine, c’est plutôt la Comédie Musicale. Il est d’ailleurs à l’affiche d’une comédie musicale qu’il a coécrite et qui se joue actuellement au SoHo Playhouse de New York.

Valentine l’a contacté via Instagram et lui a demandé comment cette idée de vidéos humoristiques sur l’opéra était née : "L’année dernière, je chantais 'Nessun dorma' dans des concerts en Floride. Je tripotais le piano et je me suis dit que ce serait drôle d’avoir des paroles en anglais qui ne seraient pas une traduction directe, mais plutôt sur ce qui se passe dans l’intrigue".

Et voilà comment la série de vidéos "Opera for Dummies" (L’opéra pour les Nuls) est née. Brandon Lambert a lui-même été très étonné du succès qu’il a rencontré sur les réseaux sociaux. Et a d’ailleurs confié à Valentine avoir encore toute une liste d’airs à adapter et devoir simplement trouver le temps. Sur son compte Instagram (@brandonmanwell), il reprend l’Air de La Reine de la Nuit, le célèbre O mio babbino caro de Lauretta dans Gianni Schicchi et il décline même cela à la Lettre à Elise avec des paroles qui imaginent comment Beethoven aurait composé cette partition. Il reprend également Nessun Dorma de l’opéra Turandot de Puccini. Les paroles revisitées de Brandon Lambert disent ceci : "Si tu arrives à deviner mon nom je mourrai. Mais si tu ne peux pas alors tu seras ma fiancée. Soit tu m’épouseras soit tu me décapiteras. Je prends le pari parce que tu es tellement belle".