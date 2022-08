Opéra événement : le nouveau Ring de Bayreuth, une série Netflix ?

Schwarz a annoncé vouloir faire une Tétralogie façon série Netflix : l’action de L’Or du Rhin se passe dans la riche villa des dieux, les géants arrivent en SUV, et Wotan et Loge ont une furieuse ressemblance avec Donald Trump et Steve Bannon. Mais l’idée de représenter l’or sous la forme de jeunes enfants interroge : s’agit-il de dénoncer les récents massacres dans les écoles américaines (le Niebelheim est ici un jardin d’enfants), ou carrément d’évoquer la pédophilie ? En tout cas, la façon dont Fafner et Fasolt échangent une petite fille à tresses blondes contre un garçonnet à casquette laisse comme un sentiment de malaise… On en saura peut-être plus dans La Walkyrie.