Opéra en direct : "La Dame de Pique" de Tchaïkovski à La Monnaie à vivre sur Musiq3

La nouvelle saison de La Monnaie s’est ouverte avec un opéra russe, La Dame de Pique de Tchaïkovski. L’histoire de l’opéra, basée sur une nouvelle d’Alexandre Pouchkine, réunit trois personnages principaux autour de l’univers du jeu.

Il y a tout d’abord un couple d’amoureux, Hermann et Lisa. Hermann est un officier désargenté, passionné par l’univers du jeu, et follement éperdu de Lisa, une jeune et belle femme promise au riche Eletski. Hermann, désemparé par l’annonce du futur mariage entre celle qu’il aime et Eletski, aimerait trouver le moyen de gagner de l’argent pour pouvoir épouser Lisa. C’est alors qu’il apprend que la grand-mère de Lisa est une comtesse qui a perdu la gloire et sa fortune au jeu. Mais elle a réussi à récupérer son argent grâce à une combinaison de cartes gagnante que lui avait révélé un de ses prétendants. Depuis, elle a dévoilé cette fameuse combinaison gagnante à deux hommes. Un spectre lui a alors prédit que le troisième homme à qui elle la dévoilerait causerait sa perte. Mû par sa volonté d’épouser Lisa, Hermann fera tout pour découvrir la combinaison. Le drame conduira à une fin tragique des trois personnages.