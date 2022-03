Opéra en direct de la Monnaie : Il Trittico de Puccini à vivre sur Musiq3 et sur Auvio

Ce samedi 26 mars à 19h, vivez en radio sur Musiq3 et en streaming sur Auvio la nouvelle production de La Monnaie, le Triptyque de Puccini. Dans cette œuvre, trois opéras et trois atmosphères se déploient en une seule et même soirée de spectacle. Une soirée exceptionnelle à vivre en direct en compagnie de Nicolas Blanmont.

C’est un retour à l’opéra très attendu. Après l’annulation de la très attendue production Carmen de Bizet, La Monnaie présente sa nouvelle production, Il Trittico de Puccini, composé de trois opéras en un acte, Il Tabarro, Suor Angelica et enfin Gianni Schicchi. Comme le souligne François Caudron, journaliste de l’Info culturelle de Musiq3, "c’est une œuvre que l’on voit peu au programme des maisons d’opéra tant elle est complexe à produire et à mettre en scène." Dans cette œuvre, Giacomo Puccini réunit trois opéras à travers lesquels, il multiplie les approches. Chaque partie de ce triptyque révèle une couleur qui lui est propre.