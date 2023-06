Openda, Carrasco et Tielemans sur le départ, Lukaku incertain : quel mercato estival pour les Diables ?

Avec la fin de saison, six joueurs ont vécu une descente avec leur club et devraient trouver un nouvel employeur. Celui qui est assuré d’être dans ce cas est le premier membre du quatuor de Leicester : Youri Tielemans. Longtemps cité un peu partout, le médian est en fin de contrat chez les Foxes et cherche donc un nouvel employeur. L’Atlético Madrid, l’AC Milan, la Roma, Aston Villa ou Arsenal, cité depuis plusieurs saisons, suivent le dossier avec attention. Expérimenté et gratuit, l’ancien Anderlechtois aura des offres intéressantes même si cette saison a peut-être refroidi les plus grands clubs européens.

Timothy Castagne devrait également suivre. Sa polyvalence plaît beaucoup même si aucun intérêt concret n’a filtré. De son côté, Dennis Praet fera sans doute l’objet d’intérêts de plusieurs clubs, notamment en Italie où ses performances en Sampdoria et au Torino avaient plu dans la Botte. Dernier Foxes, Wout Faes est sans doute le plus susceptible de rester à Leicester même s’il tentera sans doute de trouver une porte de sortie dans l’optique de l’Euro 2024. Aucun club ne s’est, pour l’instant, manifesté.

En Premier League, Roméo Lavia est également descendu en Championship et ne devrait donc pas rester à Southampton. Chelsea serait très intéressé, tout comme Arsenal et Liverpool. Attention tout de même à la décision que prendra Manchester City qui dispose d’une clause libératoire pour rapatrier son ancien joueur.

Dernier Diable concerné par la descente : Dodi Lukebakio. Véritable phare dans la nuit de la grisaille du Hertha Berlin et révélation du premier rassemblement de Tedesco, il n’ira pas jouer en deuxième division, c’est déjà acté. Il n’a même pas joué le dernier match de championnat pour éviter toute blessure. Alors que Sky Sports annonce un intérêt de l’Antwerp qui serait prêt à mettre entre 12 et 15 millions d’euros, l’ailier est très suivi à l’étranger aussi où Séville et Lyon font notamment partie des potentielles destinations.