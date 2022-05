"Open M" : un podium offert à 13 artistes prometteurs au Museum M de Louvain

La commissaire Melanie Bühler a choisi treize candidats, parmi 370 candidatures, pour exposer leur travail. Cette sélection comprend à la fois des jeunes dans la vingtaine et des personnes de cinquante ans et plus, mais ils ont tous peu d’expérience en matière d’exposition. Une autre exigence était qu’ils devaient avoir un lien avec le Brabant flamand ou Louvain.

Le thème choisi pour cette édition est la transhistoricité. M veut mettre les participants au défi de rechercher des liens entre l’art ancien et l’art d’aujourd’hui, ce sur quoi le musée lui-même travaille depuis un certain temps. "Le thème m’a tout de suite séduit", raconte Bram Rinkel, l’un des artistes sélectionnés. "J’ai grandi à Louvain et j’ai beaucoup de souvenirs de ce musée. Je suis très heureux de pouvoir maintenant y exposer moi-même des œuvres."

Les médias avec lesquels travaillent les treize candidats sélectionnés sont très variés, on compte parmi eux Josefien Cornette qui a écrit trois lettres, un autre artiste a choisi un tapis pour faire passer son message. D’autres encore optent pour la photo, la sculpture ou la peinture, l’artiste Bram Rinkel propose, de son côté, un mélange de différentes formes d’art.

L’Open M a lieu tous les deux ans. L’exposition s’ouvrira au public le 6 mai.

Le musée M de Louvain propose aussi une visite virtuelle sur son site.