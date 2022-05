Open de Belgique - Victoire finale pour l'Anglais Sam Horsfield, Thomas Pieters neuvième

L'Anglais Sam Horsfield a remporté l'Open de Belgique de golf, tournoi du circuit européen (DP World Tour) doté de 2 millions de dollars joué sur le parcours du Rinkven International Golf Club, dimanche, à Schilde. Thomas Pieters, seul Belge à avoir passé le cut, a lui terminé à la 9e place.

Grâce à un quatrième et dernier tour en 68 coups, avec quatre birdies et un bogey, Horsfield a décroché la victoire à Schilde. Avec un total de 271 coups, il s'impose avec deux coups d'avance sur l'Allemand Yannik Paul et le Néo-Zélandais Ryan Fox qui occupait la tête après le 3e tour samedi.

Côté belge, Thomas Pieters a effectué une belle remontée au classement. 35e samedi, il a rendu une carte de 67 coups dimanche avec quatre birdies et aucune erreur pour terminer à la 9e place. Pieters était le seul Belge à avoir passé le cut.