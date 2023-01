Open d'Australie : Zizou Bergs se hisse au 3e tour des qualifications et se rapproche du tableau final

Zizou Bergs s'est hissé au 3e et dernier tour des qualifications de l'Open d'Australie de tennis, premier Grand Chelem de la saison.

Le Limbourgeois, 129e joueur mondial et tête de série N.20 des qualifications, s'est imposé en trois sets 6-4, 3-6, 6-2 face au Chilien Tomas Barrios Vera (ATP 230) au terme de 2 heures et 6 minutes de jeu.



Zizou Bergs, 23 ans, vise à Melbourne une deuxième participation à un tournoi du Grand Chelem, après avoir été éliminé au premier tour de Wimbledon l'an passé.



Second Belge engagé en qualifications, Kimmer Coppejans (ATP 218) a été sorti d'entrée de jeu mardi. David Goffin (ATP 53) est lui déjà assuré de participer à cette première levée du Grand Chelem.