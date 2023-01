Open d’Australie : Zizou Bergs, qualifié pour le tableau final : "Une très chouette façon d’entamer l’année"

Zizou Bergs (ATP 129) était ravi, jeudi à Melbourne, de s’être qualifié pour la toute première fois de sa carrière pour le tableau final de l’Open d’Australie, premier Grand Chelem de la saison. Sur le Court N.14, le Limbourgeois, 23 ans, a battu au troisième et dernier tour des qualifications le Bulgare Adrian Andreev (ATP 191), 21 ans, 6-1, 6-2, en 1h11.

"Je ne réalise pas encore très bien", a-t-il confié à Belga après sa victoire. "Mais je pense que dans la soirée, cela viendra petit à petit et que la sensation sera très douce. J’étais venu en Australie avec l’ambition de me qualifier pour le tableau final. Et lorsque l’on atteint cet objectif, cela procure beaucoup de satisfaction. J’ai essayé d’aborder ce match comme un autre. J’étais en fait nettement plus nerveux lors de mon premier tour. J’étais très concentré et je voulais surtout monter sur le court avec les bonnes intentions pour produire du bon tennis. Je n’ai pas l’impression d’avoir joué un super match, j’étais d’ailleurs plus préoccupé par mon jeu que par le score et cela m’a justement bien aidé, je crois. C’est une très chouette façon d’entamer l’année en tout cas."

Il s’agira de la deuxième participation de Zizou Bergs à un tournoi du Grand Chelem. L’été dernier, le natif de Lommel, coaché par l’ancien joueur Ruben Bemelmans, avait déjà figuré dans le tableau final à Wimbledon. À l’époque, il s’y était incliné au premier tour contre le Britannique Jack Draper. À Melbourne, il affrontera le Serbe Laslo Djere (ATP 70), 27 ans. Les deux se sont déjà rencontrés sur le circuit, à Gstaad, sur terre battue, 2021, et le joueur des Balkans s’était imposé 6-2, 4-6, 6-2.