Open d’Australie : Tsitsipas vole au secours d’une ramasseuse de balle effrayée par un insecte

Stefanos Tsitsipas s’est qualifié pour les 1/4 de finale de l’Open d’Australie en battant l’Américain Taylor Fritz, 22e mondial et tête de série N.20, en cinq sets 4-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-4.

Au-delà de cette grosse performance, Tsitsipas a montré qu’il n’est pas qu’un excellent joueur de tennis. C’est aussi un sauveur et chasseur d’insectes.

Alors qu’il se dirige vers sa serviette pour s’essuyer, Tsitsipas voit que la ramasseuse de balle est effrayée par un insecte. Ni une, ni deux, le 4e joueur mondial s’en va prendre la petite bête afin de la mettre plus loin et reçoit un sourire de la jeune fille.

Tsitsipas se retrouve pour la 5e fois de sa carrière en quarts d’un Majeur, et la 3e fois en Australie, où il a été demi-finaliste en 2019 et 2021. Battu par Daniil Medvedev aux portes de la finale il y a un an, l’Athénien, finaliste de Roland-Garros l’année passée, sera opposé à Jannik Sinner en quarts de finale.