Open d’Australie : Sofia Costoulas, grand espoir du tennis belge, progresse dans le tableau des juniores

Sofia Costoulas, une joueuse belge très prometteuse, s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Australian Open, chez les juniores.

Elle a abordé ce premier Grand Chelem de l’année avec d’autant plus d’ambitions qu’elle vient de gagner une très importante épreuve de préparation, à Traralgon, non loin de Melbourne. "Toutes les filles qui jouent ici ont aussi participé au tournoi de la semaine dernière. C’était donc assez fort, et c’était une grande victoire pour moi. Ca me donne plus de confiance. Je sais que je peux battre tout le monde dans le tableau de ce Grand Chelem. Mais toutes les adversaires sont fortes. Il faut être vraiment là à 100%, à chaque match, et jouer son meilleur tennis".

Depuis le début de la saison 2022, elle a joué huit matches. Et elle les a donc tous gagnés. Pense-t-elle être capable de rester invaincue à l’issue de ce tournoi-ci ? "J’aimerais bien aller jusqu’au bout, mais je sais que c’est super-difficile. Il y a des filles qui ont un an de plus que mois, ou presque deux ans de plus que moi. Donc ce n’est pas facile de les battre. Mais je joue bien en ce moment…"