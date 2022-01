Open d’Australie : Sofia Costoulas déçue de sa défaite en finale mais satisfaite de sa belle tournée australienne

La citoyenne de Villers-la-Ville va s'octroyer quelques jours pour se remettre de ses émotions avant de reprendre la raquette pour poursuivre sa progression. Sa carrière, il est vrai, ne fait que commencer.

"Je suis très excitée pour le futur", a confié Sofia Costoulas. "Je sais que la route est encore longue, mais je vais continuer à travailler dur pour arriver un jour où j'aimerais être. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer ici, et particulièrement ces deux derniers jours, sur des grands courts. Cela me donne beaucoup de motivation. J'ai aussi pris beaucoup d'expérience par rapport aux autres et ce n'est que du bonus. Mon père m'a même un peu sous-estimée, car il n'avait pas assez de cordages dans ses bagages. Lorsque j'ai atteint la finale, j'ai dû demander à Wilson s'ils en avaient encore en stock."

L'avenir de Sofia Costoulas, soutenue par Hopiness et 905e à la WTA, passera ces prochains moins par des tournois ITF 15.000 dollars, où elle rencontrera des joueuses plus âgées. Sans oublier, bien sûr, Roland Garros et Wimbledon chez les juniores, où elle espère à nouveau briller.

"Je sais que dans les moments importants, je peux rester calme, et que j'ai les armes pour gagner beaucoup de matches contre les meilleures (juniores). En 15.000 dollars, les filles ont un peu plus d'expérience. Elles jouent de manière plus tactique, là où les juniores frappent surtout super fort. Au niveau du programme, j'ai deux semaines d'entraînement, puis je vais repartir sur des tournois 15.000 dollars. J'espère jouer beaucoup de matches et gagner ou disputer d'autres finales."