Open d’Australie : Sebastian sur les terres de la famille Korda, l’Australie leur va si bien

"Nous avons eu de très bons résultats et j’espère refaire chez les professionnels ce que j’ai réussi en juniors", insiste-t-il bien plus sérieusement, en référence à son titre australien juniors en 2018.

Dans un quart de tableau vidé d’une bonne partie de sa substance après les éliminations de Medvedev mais également de Rafael Nadal (tenant du titre), Frances Tiafoe (demi-finaliste du dernier US Open) et Denis Shapovalov (quart de finaliste l’an dernier), son prochain adversaire se nomme Karen Khachanov, 20e joueur mondial.

Mais, suivant les préceptes de sa mère, Sebastian Korda ne s’enflamme pas dans les bons moments et ne s’énerve pas dans les mauvais.

"Ma mère insiste toujours sur la bonne attitude. J’essaye juste de prendre les choses les unes après les autres, tout le temps", explique-t-il.

Le jeune homme est d’ailleurs bien entouré, avec désormais comme coach l’ancien N.8 mondial tchèque Radek Stepanek, qui avait lui-même été entraîné par Korda père et qui lui infuse la même philosophie que sa mère.

"Ça fonctionne vraiment bien", relève 'Sebi' qui a en outre un mentor des plus avisés, l’ancien N.1 mondial Andre Agassi qui ne le suit pas physiquement sur les tournois mais qui est toujours avec lui depuis Las Vegas.

"Il m’a envoyé un message", a confirmé Korda en conférence de presse d’après-match vendredi. "La dernière chose qu’il m’a écrite est qu’il allait se coucher", s’est amusé le jeune joueur en insistant sur l’importance de cette figure tutélaire dans sa vie et dans sa carrière.

"Il est une des personnes les plus importantes dans ma vie. Nous avons commencé à parler durant le covid en 2020 et il est l’un des facteurs les plus importants de ma progression", assure Korda qui était 245e à l’ATP début 2020.

Depuis, il a remporté un tournoi (Parme en 2021), atteint trois fois les huitièmes de finale en Grand Chelem (Roland-Garros 2020, Wimbledon 2021 et Open d’Australie 2023) et peut se hisser pour la première fois en demi-finale d’un Majeur à Melbourne, après avoir atteint les quarts pour la première fois également.