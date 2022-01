Open d'Australie : Rafael Nadal sort un réflexe venu d'ailleurs en début de finale face à Medvedev

La finale de l'Open d'Australie oppose Rafael Nadal et Daniil Medvedev. Dans un début de partie dominé par le Moscovite, la barre a déjà été placée très haut en termes d'intensité. Sur un smash assuré au centre du terrain, Medvedev a trouvé la raquette de Nadal qui, d'un réflexe à la fois chanceux et malicieux, est parvenu à déborder son adversaire. Un point qui a fait se soulever toute la Rod Laver Arena, largement acquise à la cause de Nadal. Le Taureau de Manacor est en quête de sa 21e levée du Grand Chelem et a fort à faire face au numéro deux mondial Daniil Medvedev, qui espère inscrire l'Open d'Australie a son palmarès pour la première fois de sa carrière.