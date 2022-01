Open d’Australie : Rafael Nadal en demi-finale, c’est la confirmation d’une statistique folle

Une seule fois, depuis Wimbledon 2004 (il y a près de dix-huit ans) un Grand Chelem n’a pas eu l’honneur d’accueillir l’une de ces légendes dans son dernier carré. C’était à l’US Open 2020. Et on sait pourquoi. C’était le premier gros tournoi organisé pendant la pandémie. Rafael Nadal et Roger Federer avaient décidé de ne pas participer, et Novak Djokovic avait été disqualifié au quatrième tour.

Cette année, en Australie, Nadal est seul, après le forfait de Federer sur blessure, et l’exclusion de Djokovic. Et il parvient encore à rallier les demi-finales.

Une telle longévité au sommet est unique, dans l’histoire du sport.