Open d'Australie : Rafael Nadal blessé et éliminé au deuxième tour

Rafael Nadal ne conservera pas son titre à l'Open d'Australie de tennis : l'Espagnol (ATP2 2) quitte le tournoi dès le deuxième tour. Touché à la hanche, Nadal s'est incliné contre l'Américain Mackensie McDonald, 63e mondial (6-4, 6-4, 7-5).

Dans le deuxième set, au bout d'une course, l'Espagnol de 36 ans a soudain grimacé en se tenant la hanche gauche. Le N.2 mondial et tête de série numéro 1 du tournoi australien a refusé d'abandonner, mais il lui était devenu quasiment impossible de se déplacer et il n'a plus fait que tenir comme il a pu jusqu'à la défaite.

(plus d'infos à suivre)