Open d’Australie : Pour le junior belge Alessio Basile, le tennis est une histoire de famille

Alors, ces rêves, quels sont-ils ? "La plupart des juniors avouent viser la première place mondiale. Mais pour y arriver, il faut d’abord entrer dans le top 100, ce qui est déjà quelque chose de beau. Je vais essayer de monter le plus haut possible au classement, et on verra où cela me mènera. J’aimerais bien, un jour, être un grand joueur du top 50. Si pas plus haut."

Comme tous les jeunes joueurs, il a une idole. "C’est Roger Federer. Dommage qu’il ne soit plus très actif sur le circuit. J’aime aussi un jeune gars comme Denis Shapovalov. Ou Frances Tiafoe, qui prend du plaisir sur le terrain".

Les joueurs professionnels, il ne s’est pas contenté de les admirer à la télévision. Il a déjà eu l’occasion de les voir "en vrai", sur les plus grands courts. "Je suis allé à Roland-Garros et à l’US Open, avec mon père, qui était entraîneur de joueuses qui y participaient. J’avais un badge, et je pouvais entrer sur les sites. C’était une belle expérience, qui m’avait donné envie de me retrouver moi aussi sur le terrain".

Alessio Basile étudie encore dans une école "normale", et il terminera ses études secondaires en juin prochain. Il parvient jusqu’à présent à bien combiner sa scolarité et le tennis. Il parle parfaitement le néerlandais et le français. A 17 ans, il a déjà vécu des expériences fortes, en jouant au tennis, en voyageant, et dans sa vie personnelle.