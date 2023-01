Open d’Australie : Philippe Cassiers, coach d’Alexander Blockx : "Une super expérience pour lui"

Philippe Cassiers, le coach d’Alexander Blockx (ITF 10), était lui aussi très heureux de la qualification de son protégé pour le dernier carré du simple juniors à l’Open d’Australie. L’Anversois, 42 ans, qui s’occupe de lui depuis tout petit dans son académie à Forest Hills, a suivi avec passion son quart de finale remporté 6-7 (7/9), 7-6 (7/5) et 6-3 contre le Brésilien Joao Fonseca (ITF 23), jeudi à Melbourne.

"Je suis très fier de lui", a confié Philippe Cassiers à Belga après la victoire. "Ce ne fut pas un match évident du tout. Il était un peu trop passif à mon goût au début, mais il s’est bien ressaisi. Et par la suite, je l’ai senti tout en contrôle, même dans ce tie-break du deuxième set, où c’était serré. Alexander n’est pas quelqu’un qui stresse beaucoup. Il est très appliqué et essaie de profiter de ces moments. Et dans le troisième set, il était au-dessus. Il a breaké dès le premier jeu et il a très bien manœuvré. Cela fait plaisir. C’est le genre victoire très enrichissante dans une jeune carrière".

Ce vendredi, pour une place en finale, Alexander Blockx rencontrera donc le Chinois Zhou Yi (ITF 25), 17 ans comme lui, tombeur du Suisse Kilian Feldbausch (ITF 5), tête de série n°1, 7-5, 5-7, 6-4. "C'est un joueur que nous ne connaissons pas du tout", a poursuivi le coach. "Et c’est quelque chose qui n’arrive pas souvent en junior. Je suis d’ailleurs en train d’essayer d’en savoir plus à son sujet en regardant des images de ses matches sur Internet. Il sort un peu de nulle part, mais il a signé de belles victoires dans ce tournoi en battant l’un des meilleurs Américains, Cooper Williams, au troisième tour, et donc le Suisse Feldbausch, qui est un très bon joueur. Il est grand lui aussi, il frappe à plat et sa surface préférée est clairement le dur. Il faudra donc voir son état de fatigue. Alexander est en tout cas très excité. C’est une super expérience pour lui. Et il va faire le maximum pour aller au bout".