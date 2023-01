Open d'Australie : Paula Badosa et Ajla Tomljanovic déclarent forfait pour le premier Grand Chelem de l'année

L'Espagnole Paula Badosa, 11e mondiale, et l'Australienne Alja Tomljanovic sont contraintes de déclarer forfait pour l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem qui débute lundi à Melbourne, à cause de blessures, ont confirmé les deux joueuses samedi.

Badosa s'est blessée à la cuisse lors de son quart de finale du tournoi d'Adélaïde et avait dû déclarer forfait pour la demi-finale. "J'ai reçu les résultats de mes examens et je serai absente pendant quelques semaines. Je suis triste de rater l'Open d'Australie. Je vais tout faire pour revenir le plus vite possible", a écrit l'Espagnole sur les réseaux sociaux. Tomljanovic, joueuse australienne la mieux classée au classement mondial, ne jouera pas devant son public à cause d'une blessure au genou. "C'est probablement le pire timing possible", a-t-elle confié en conférence de presse, retenant ses larmes. "Je suis dans une période où je sens que je suis forte dans tous les domaines et que j'arrivais dans un tournoi en ayant vraiment le sentiment de mériter d'être une candidate à la victoire."