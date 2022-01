Depuis la non-participation de Novak Djokovic actée, il est devenu le grand favori de cet Australian Open. Daniil Medvedev n’a pas cédé à la pression, même si sa route a été semée d’embûches. Il répond présent et disputera une nouvelle finale en Grand-Chelem ce dimanche. Il est le vainqueur du dernier GC en date et le scénario de l’histoire semble se répéter quelque peu. Il avait alors empêché "Djoko" de battre le fameux record de 20 tournois du Grand-Chelem remportés mais il l’avait aussi bloqué dans sa quête du Grand-Chelem calendaire.

Là où Zverev (tout de même médaillé d’or aux JO 2020) ne confirme pas autant qu’attendu ces dernières années, Medvedev est passé dans une autre dimension en remportant cet US Open 2021. Ils sont quelques-uns de la nouvelle génération à avoir posé des problèmes au Big-Three lors du Masters de fin d’année et dans d’autres grands tournois, mais en Grand-Chelem, seuls Thiem et Medvedev ont remporté un titre en dehors du trio Federer/Nadal/Djokovic ces cinq dernières années !

Et son adversaire dans cette nouvelle finale ne sera nul autre qu’une des légendes du Big-3, Rafael Nadal. Le scénario est assez similaire à celui qui était en place pour la finale de l’US Open en septembre dernier : Medvedev tentera d’empêcher son adversaire de remporter son 21e Grand-Chelem, synonyme de record absolu.

Cette fois, le Russe est un peu plus expérimenté, il a déjà un de ces titres "Majeurs" à son palmarès. Mais il est aussi d’autant plus attendu, et d’autant moins surprenant. Mentalement il est costaud, tout comme son futur adversaire. S’agira-t-il avant tout d’une finale psychologique ? Ce serait beaucoup trop réducteur de l’affirmer, mais il faudra compter sur les deux hommes pour ne jamais rien lâcher, ce qui promet un sacré spectacle.