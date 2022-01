Open d'Australie : Nadal en 1/2 finale après sa victoire en 5 sets contre Shapovalov

"On m'a pris la tension, vérifié que tout était OK et j'ai pris un cachet", a-t-il expliqué.

De retour, il a immédiatement breaké pour mener 2-0. Et il a conservé son avantage jusqu'au bout.

"J'ai eu de la chance de bien servir", a estimé le Majorquin.

Sur une dernière volée trop longue de Shapovalov, Nadal a enfin pu afficher un large sourire alors que le Canadien fracassait sa raquette au sol.

Cette année, les organisateurs ont décidé de faire jouer les deux demi-finales masculines le vendredi (auparavant ceux qui se qualifiaient le mardi s'affrontaient dès le jeudi). Ce qui laisse deux jours au lieu d'un à Nadal pour se reposer et se préparer.

"Deux jours, c'est très important, je n'ai plus 21 ans !", a-t-il souligné.

L'Open d'Australie est le seul Majeur que Nadal, codétenteur du record de titres du Grand Chelem (20) avec Novak Djokovic et Roger Federer, n'a remporté qu'une seule fois.