Open d'Australie : Murray sauve une balle de match et élimine Berrettini après un duel de près de cinq heures

Berrettini, plus jeune de presque dix ans et demi-finaliste l'an dernier, a pourtant très bien joué et a pu s'appuyer sur son énorme service (31 aces, dont 10 dans le seul cinquième set) et sur sa puissance en général (72 coups gagnants dont 18 dans la manche décisive).

Mais le guerrier écossais n'a jamais eu l'habitude de baisser les bras. Et si ses statistiques sont moins brillantes que celles de son rival (10 aces, 40 coups gagnants), il a également commis moins de fautes directes (34 contre 59).

Mais surtout, l'homme à la hanche métallique a toujours le mental d'acier qui l'a amené à former le Big 4 au côté de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Au deuxième tour, Murray, cinq fois finaliste de l'Open d'Australie (2010, 2011, 2013, 2015, 2016), affrontera soit l'Italien Fabio Fognini, 57e mondial, soit l'Australien Thanasi Kokkinakis (ATP 159)