Open d'Australie : Medvedev retrouve Tsitsipas en demi-finale après avoir sauvé une balle de match contre Auger-Aliassime

Danill Medvedev jouera en demi-finales contre le Grec Stefanos Tsitsipas, 4e au classement mondial et 4e tête de série, qui s'est imposé de son côté en trois manches au détriment de l'Italien de 20 ans Yannik Sinner (ATP 10/N.11) 6-3, 6-4 et 6-2 dans l'autre quart de finale de la journée. La rencontre n'a duré là "que" 2h06.

Tsitsipas, 23 ans, jouera sa troisième demi-finale à Melbourne, après 2019 et 2021, et la cinquième en Grand Chelem, ayant déjà atteint ce stade à Roland-Garros en 2020 et 2021.

L'autre demi-finale opposera l'Italien Matteo Barrettini (ATP 7/N.7) à l'Espagnol Rafael Nadal (ATP 5/N.6) qui se sont qualifiés mardi.