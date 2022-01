Le déclic a eu lieu pendant le confinement. "A ce moment-là, j’ai pris du temps pour d’autres choses. En plus, j’étais blessée. Je me suis vraiment demandé si j’allais continuer à jouer au tennis ou pas. Et je me suis dit que si je décidais de continuer, je jouerais dorénavant pour moi. Pas pour mes parents, pour des sponsors, ou pour les gens qui me regardent, mais pour moi. Et je suis entrée dans ce nouveau projet. Cela a fait une grande différence, dans ma tête."

Et elle a abordé ce tournoi différemment, sans la tension habituelle. "Je savais que c’était un match important, puisque c’était un Grand Chelem, mais j’ai décidé de le prendre comme n’importe quelle autre rencontre. Je considère maintenant que c’est du 50/50 au départ, que je peux battre tout le monde à condition de trouver des solutions. Avant, je n’arrivais pas à gérer mes émotions, et j’étais tout le temps stressée. Je ne savais pas comment devenir plus calme et plus lucide. C’est un point que j’ai beaucoup amélioré, même si je dois encore travailler."

"Good job, Maryna"

Elle a amélioré cet aspect grâce, notamment, à une coach de vie. "Elle ne s’occupe pas que du sport. Moi, je sais que si je me sens bien dans ma vie, si je suis équilibrée, je joue mieux au tennis. Je ne pensais pas comme cela avant. Maintenant, c’est fun, mon boulot. C’est fun…"

Il y a beaucoup de fraîcheur chez la demoiselle. Et c’est dans un français de plus en plus assuré qu’elle raconte sa joie de jouer. Et de gagner. "Je n’ai pas montré un très bon niveau de tennis, aujourd’hui. Mais je suis fière d’avoir trouvé les solutions pour être solide mentalement, et pour m’en sortir malgré tout. Et je peux me dire : 'Good job, Maryna', je crois."

