Open d’Australie : Maryna Zanevska déclare forfait avant son deuxième tour

La Belge Maryna Zanevska ne jouera pas son deuxième tour, à l’Australian Open. Elle a déclaré forfait, à cause d’une blessure.

Elle avait vécu un moment de grande joie, lors de la première journée du tournoi. Elle avait gagné le premier match de sa carrière dans le tableau final d’un tournoi du Grand Chelem.

Mais elle avait terminé la partie avec un bandage autour du mollet, et elle boitait bas après la rencontre. Le lendemain, elle n’a pas réussi à s’entraîner.

Et là, le verdict est tombé, peu de temps avant son deuxième tour, prévu contre l’Espagnole Nuria Parrizas Diaz. Et il est cruel : elle est obligée de renoncer, à cause de cette blessure au mollet. "Je m’étais blessée à la fin de mon match du premier tour. Je ne sais pas comment j’ai réussi à terminer. Je pense que c’est parce qu’il y avait beaucoup d’adrénaline et d’émotions. Après la rencontre, je n’arrivais pas à marcher. Et je savais déjà que ce serait difficile de jouer le deuxième tour."

Elle a espéré jusqu’au bout, malgré tout. Mais c’était impossible. "Ce matin, j’étais assez optimiste. J’ai fait quelques mouvements pour me tester. Et je pensais que ça allait, que ce n’était pas trop grave. Mais quand j’ai commencé à effectuer les gestes spécifiques du tennis, j’ai bien vu que ce ne serait pas possible."

C’est une grosse déception, mais la joueuse belge réussit déjà à retrouver un meilleur moral. "Pour le moment, c’est un peu difficile, je suis vraiment triste. Ce n’est pas facile de terminer le tournoi comme cela. Mais ça va, je peux retenir beaucoup de bonnes choses de mon voyage en Australie. J’ai disputé trois matches, et j’ai eu l’occasion de jouer sur le Court Central, la Rod Laver Arena, ce qui a été une belle expérience. J’ai aussi pris un peu de points, et un peu d’argent pour l’année. Ce n’est pas mal de commencer l’année comme cela."

Malgré cette déconvenue, l’Australian Open de Maryna Zanevska n’est peut-être pas terminé… "Normalement, je dois jouer en double, demain. Je vais encore essayer. Mon mollet va de mieux en mieux, donc ce sera peut-être possible. Je n’ai simplement pas eu assez de temps pour récupérer avant mon simple, malheureusement. Ca ira peut-être mieux demain."

Ecoutez Maryna Zanevska…