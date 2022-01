Open d’Australie : Le tennis apprend à vivre sans Venus et Serena Williams

Et c’est encore là, à Melbourne, que les plus gros doutes ont jailli, quant à son avenir. Après cette demi-finale, Serena Williams a craqué en conférence de presse. En pleurs, elle a écourté le moment, après avoir déclaré "si un jour je fais mes adieux, je ne le dirai à personne". Des propos énigmatiques qui reviennent forcément à l’esprit en ce mois de janvier. Et si l’instant de la retraite avait sonné, et qu’elle était (à peu près) la seule à le savoir ?

On n’en est pas là, on ne sait pas. Mais c’est une question que l’on peut se poser. D’un autre côté, un joueur ou une joueuse de tennis n’aime pas partir sur une blessure, et préfère choisir la date de sa retraite. Serena Williams va donc peut-être encore essayer.

De revenir, et d’accrocher ce 24e Grand Chelem. A-t-elle encore une réelle chance d’y parvenir ? Les surprises sont nombreuses, dans le tennis féminin. Et à peu près tout le monde peut battre tout le monde. Mais il s’agit ici de gagner sept matches, à quarante ans, contre des adversaires qui ont parfois la moitié de cet âge. Qui ont du talent et de l’envie. Et que Serena Williams n’impressionne plus. Cela paraît très compliqué.

En attendant de savoir, on peut imaginer que dans quelques années, une autre Williams pourrait briller, raquette à la main, sur les courts du monde entier. Olympia Ohanian, la fille de Serena, a quatre ans. Et elle semble très douée, si l’on en croit une vidéo récemment postée sur les réseaux sociaux par sa célèbre maman.

La fillette frappe un revers parfait. "La pratique aide à faire des progrès", dit la légende. Serena Williams avait déjà eu l’occasion d’expliquer que pendant le confinement, le tennis avait été bien utile pour occuper la petite. On dirait qu’Olympia s’est prise au jeu…