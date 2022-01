Open d’Australie : Le prochain adversaire d’Adrian Mannarino sera… chut, c’est un secret

Si, au début d’un tournoi, vous demandez à un joueur de tennis s’il a regardé son tableau, et ce qu’il en pense, il vous répondra invariablement que non, il n’est pas allé voir s’il risquait de tomber sur Rafael Nadal au deuxième tour, ou s’il était dans la même moitié que Daniil Medvedev. Et que cela ne sert à rien, parce qu’il faut d’abord jouer le premier tour. Et que tout est théorique, les défaites de têtes de série, et les résultats surprenant étant nombreux.

Les arguments sont bons, mais la réalité est un peu différente. Un joueur le sait, quand il est éventuellement amené à rencontrer une star vite dans le tournoi. Parce que comme tout le monde, il est allé regarder le tableau. Ou alors, parce que son entourage le dit, parce que la presse en parle. Parce que les "oh, tu as vu, ce choc, dès le premier tour ?" fusent partout.

Mais il y a une exception, un joueur qui ne veut absolument rien savoir. C’est le Français Adrian Mannarino. Celui qui aurait le malheur de lui parler de son futur adversaire se verrait gratifier d'un regard très noir. Mais cela n’arrive plus jamais, à moins d’une grosse boulette. Parce que cette "manie" est connue maintenant, et depuis des années.

Mais est-ce vraiment une manie ? Ou une forme de superstition ? Non. Adrian Mannarino veut tout simplement se faciliter la vie. "Quand je connais le nom de celui que je vais rencontrer, je me dis 'putain, merde, c’est foutu'. J’ai alors l’impression que 95% des joueurs vont me battre. Je prends un gros coup sur la tête, et je réfléchis beaucoup."