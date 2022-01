Open d'Australie : "le petit garçon a cessé de rêver", affirme Medvedev déçu de l'attitude du public

Durant le tournoi et aussi pendant la finale il s'est beaucoup plaint auprès de l'arbitre du bruit que faisaient les spectateurs pour le gêner, notamment entre ses deux balles de service.

"Je vais juste donner un petit exemple. A un moment, avant que Rafa ne serve, j'ai entendu quelqu'un crier, et ça m'a surpris, +Allez Daniil !+ Et alors, un millier de personnes s'est mis à faire "chuuuuut". Avant mon service à moi, je n'ai pas entendu ça. C'est décevant. C'est un manque de respect. Je ne suis pas certain que quand j'aurai 30 ans j'aurais encore envie de jouer au tennis", a-t-il ajouté.

Il a précisé que les événements de la finale n'étaient que "la goûte d'eau qui a fait déborder le vase" pour lui après des événements qui se sont accumulés au cours du temps.

Mais il a assuré que sa déception n'était pas liée à la défaite.

"Si on parle de tennis, je ne suis pas déçu. C'était un match énorme qui s'est joué sur des détails, des petites choses que j'aurais pu faire mieux. Mais c'est le tennis, c'est la vie. Rafa a joué de manière irréelle. Il a élevé son niveau de jeu: à deux sets à zéro, je me suis dit +allez, va le chercher+. Et dans le cinquième, je l'ai fait courir. Mais il était incroyable. J'étais même surpris de le voir encore si fort après quatre heures de jeu. Mais on connaît Rafa", a-t-il conclu.