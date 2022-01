Open d’Australie : La tenante du titre Naomi Osaka sortie au 3e tour par Amanda Anisimova

La tenante du titre Naomi Oasaka, 14e mondiale, a été éliminée dès le troisième tour de l’Open d’Australie vendredi par l’Américaine Amanda Anisimova (60e) qui a sauvé deux balles de match avant de s’imposer 4-6, 6-3, 7-6 (10/5).

"Je savais que je devais être très forte pour avoir une chance. Je devais élever mon niveau de jeu et être agressive. Je suis tellement heureuse de l'avoir fait!", a lancé l'Américaine de 20 ans qui avait déjà atteint les huitièmes à Melbourne en 2019. La même année, elle avait atteint les demies à Roland-Garros.

Après avoir créé une première surprise en éliminant la Suissesse Belinda Bencic (22e) au deuxième tour, Anisimova a encore accroché une victoire de prestige.

Et dimanche, c'est la N.1 mondiale Ashleigh Barty. Devant son public, l'Australienne, N.1 mondiale, n'a eu besoin que d'une heure et trois minutes pour s'impose 6-2, 6-3 contre l'Italienne Camila Giorgi, 33e mondiale et tête de série N.30.

Osaka a eu deux balles de match à 5-4 sur le service d'Anisimova, mais elle n'est pas parvenue à conclure et les deux joueuses en sont arrivées au super tie break (en dix points gagnants au lieu de sept).

L'Américaine a réussi d'entrée le mini-break et n'a plus lâché son avantage qu'elle a même accru sur la fin.

Osaka, ex-N.1 mondiale, a remporté quatre titres du Grand Chelem: l'Open d'Australie en 2019 et 2021, ainsi que l'US Open en 2018 et 2020.

Après son titre à Melbourne, elle a connu une année 2021 psychologiquement difficile, avouant avoir souffert de dépression. Elle a ainsi déclaré forfait avant son deuxième tour à Roland-Garros et renoncé à Wimbledon. Elle a ensuite mis un terme à sa saison, après son élimination au troisième tour à l'US Open en septembre.

Elle a repris la compétition en janvier au tournoi WTA de Melbourne, où elle s'est hissée jusqu'en demi-finales avant de se retirer pour une blessure abdominale.

Au prochain tour, Anisimova affrontera Ashleigh Barty.