Open d’Australie : L’émotion de Rafael Nadal après sa qualification pour la finale

Monstrueux Rafael Nadal ! Pas à 100% physiquement avant de débuter cet Open d’Australie, l’Espagnol a trouvé les ressources nécessaires pour se hisser jusqu’en finale. Ce vendredi matin, c’est l’excellent Matteo Berrettini que Nadal a écoeuré par ses coups de boutoir incessants.

Malgré une nette baisse de régime dans le troisième set qui a (momentanément) fait espérer l’Italien, Nadal s’impose en quatre manches : 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 en 2h55 de jeu.

Pour la 29e fois, il se qualifie donc pour une finale en Grand-Chelem. Il y affrontera le vainqueur du match Medvedev-Tsitsipas et visera une 21e victoire en Majeur pour écrire encore un petit peu plus l’histoire du tennis. Forcément, après sa victoire face à Berrettini, c’était logiquement l’émotion qui prédominait, lui qui sort de 6 mois de frustrations et de blessures : ""Je ne pense qu’à l’Open d’Australie !" expliquait-il, avouant par la même occasion qu’il ne se focalisait pas sur cette lutte acharnée du 21e Grand-Chelem avec Djokovic et Federer.

"J’ai très bien joué dans les deux premiers sets. Il y avait longtemps que je n’avais pas aussi bien joué. Puis il a mieux joué, moi j’ai fait un mauvais jeu sur mon service à 4-3 et il a retrouvé ses coups. Mais il faut se battre !", a-t-il ajouté en provoquant une ovation du public.