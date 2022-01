Open d'Australie : Kyrgios canarde et blesse un enfant...avant de le consoler de la meilleure des manières

Sacré Nick Kyrgios ! Associé à son compatriote Thanasi Kokkinakis en quarts de finale du double de l'Open d'Australie, le bouillonnant 115 mondial a encore fait le show, malgré lui.

L'action dont on va vous parler se déroule en tout début de match. Kokkinakis est au service mais l'arbitre interrompt la partie pour signaler un "let". Le jeu arrêté, Kyrgios, au filet, en profite pour balancer un smash monstrueux de puissance.

Sauf que le colosse australien n'avait visiblement pas mesuré sa puissance et que la balle atterrit en tribunes...en plein sur le visage d'un jeune gamin, installé avec sa maman.

S'en suit un long moment de flottement où Kyrgios ne sait plus vraiment quoi faire, assistant, impuissant (et de loin) aux larmes de l'enfant qu'il a blessé. Après s'être excusé à plusieurs reprises, l'Australien court finalement chercher une raquette dans son sac, traverse le court et file la donner à l'enfant en question...qui retrouve immédiatement le sourire.

Un geste de grande classe qui a le don de faire exploser tout le stade (évidemment déjà acquis à la cause du tandem local Kyrgios - Kokkinakis mais aussi de prouver que, malgré ses multiples frasques et gamineries, Kyrgios reste un bon gars dans le fond.

Pour l'anecdote, les deux Australiens se sont qualifiés pour le dernier carré où ils affronteront Marcel Granollers et Horacio Zeballos, 3e mondiaux.