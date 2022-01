Open d’Australie : Kimberley Zimmermann, ou le bonheur de jouer un premier match en Grand Chelem

Le duo a été battu au premier tour, par les neuvièmes têtes de série du tournoi. "Je suis malgré tout très contente d’avoir atteint cet objectif, assez important dans ma carrière. En plus, cela rembourse une partie des frais de mon voyage, mais ce n’est pas l’essentiel. Le plus important pour moi, c’était de pouvoir vivre l’expérience de participer à un tournoi du Grand Chelem."

Kimberley Zimmermann fait donc partie du top 100 mondial en double. L’année dernière, elle a même gagné son premier tournoi WTA. En simple, elle n’est que 527e, et cela fait quelques mois qu’elle n’a plus joué de matches. "Je n’ai pas encore pris de décision pour la suite. Ces derniers temps, j’ai fait du double une priorité, avec cet objectif de participation à un Grand Chelem. Mon classement en double me permet de jouer des tournois assez importants, dans lesquels je n’entre pas en simple. C’est pour cela que j’ai un peu mis le simple sur le côté. Mais je ne souhaite pas arrêter tout à fait le simple. J’aimerais en jouer, certaines semaines. Et voir s’il y a moyen de combiner les deux de temps en temps."

On verra donc pour le simple. En double, l’idéal serait d’encore un peu progresser au classement, histoire de ne plus devoir vivre cette attente liée au statut de réserviste. "C’est mon objectif pour les prochaines semaines et les prochains mois. Si je parviens à entrer dans le top 80 ou le top 70, je serai d’office dans le tableau des Grands Chelems. Et en plus, je ne devrai plus compter sur des partenaires mieux placées dans la hiérarchie, en espérant avoir un bon classement combiné."

Ecoutez Kimberley Zimmermann...