Open d’Australie : Joachim Gérard s’apprête à défendre son titre, et c’est déjà une victoire

Ce qu’il y a eu d’encourageant, c’est que le niveau augmente, petit à petit. "Je commence à jouer plus libéré, à moins me mettre la pression par rapport aux points. Il faut continuer à relativiser. Et surtout à voir le côté positif, parce que j’ai de la chance d’être là.

Après son pépin de santé, l’actuel cinquième joueur du monde s’est remis à travailler à la fin du mois d’octobre, et a repris les entraînements tennistiques en novembre. On pourrait croire qu’après un long arrêt, ce qui revient le moins facilement, c’est le rythme, la vitesse, ou les réflexes. Mais non. "C’est mon mental. On sait que cela a souvent été mon point faible. J’ai beaucoup travaillé, ces dernières années, pour l’améliorer. Et je crois que c’est ce qui a fait la différence, dans mes deux victoires en Grand Chelem. Mais malheureusement, comme les muscles, comme le corps, comme le tennis, quand on n’entraîne pas le mental pendant un certain temps, le niveau diminue. Il faut le travailler encore. Et on le fait, depuis mon arrivée en Australie. Jouer des matches va aider. Je veux retrouver mon mental d’acier."