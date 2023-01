Open d'Australie : Joachim Gérard éliminé au premier tour en fauteuil roulant

Joachim Gérard a été éliminé au premier tour de l'Open d'Australie en fauteuil roulant, première levée du Grand Chelem, mardi à Melbourne.

Gérard, 4e mondial et tête de série N.4, s'est incliné en trois sets 1-6, 6-4, 6-2, contre le Chilien Alexander Cataldo, 18e mondial. La rencontre a duré 1 heure et 28 minutes. Joachim Gérard disputera aussi l'épreuve en double, associé au Japonais Takuya Miki. Le duo aura déjà fort à faire au premier tour (quarts de finale) face à la deuxième paire tête de série formée par les Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid.

Le Belge a remporté deux fois l'Open d'Australie en double en 2017 et 2019, complétant son palmarès avec des succès à Roland Garros en 2014 et Wimbledon en 2019, en double toujours.