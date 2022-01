Open d’Australie : Joachim Gérard, battu au premier tour par le numéro un du tennis en fauteuil

Joachim Gérard l’avait dit avant le tournoi, ce qu’il a le plus de mal à retrouver, depuis son arrêt forcé, c’est son mental. "On sait que j’ai perdu dans les trois domaines. Là où j’ai perdu le moins, c’est le tennis, puis c’est le physique, puis malheureusement c’est le mental. Et c’est le problème, parce que j’avais fait beaucoup d’efforts ces dernières années, et j’avais beaucoup travaillé cette gestion mentale. Et maintenant, je dois tout recommencer, et repartir quasiment de zéro. Je sais que cela va mettre du temps à revenir. Je suis arrivé en Australie en étant prêt et en forme, mais je n’étais pas encore assez bon mentalement. Et c’est ce qui a fait la différence dans tous mes matches".

Le numéro un belge, numéro cinq mondial, a voyagé jusqu’à Melbourne avec le but premier de voir où il en était, à tous points de vue. Maintenant il sait, qu’il va devoir encore beaucoup travailler sa gestion mentale. "On n’est pas venus avec des attentes, en termes de résultats, mais avec des questions plus personnelles. Nos attentes, en ce qui concerne le niveau de jeu, sont comblées. Mais elles sont tâchées par cette inconstance mentale. Ce qui fait que j’alterne les très bons jeux et les très mauvais. Malheureusement, pour l’instant, la tendance est plutôt négative. Il va falloir continuer à travailler."

En attendant, le joueur belge va se concentrer sur son tournoi de double.

Ecoutez Joachim Gérard...